В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram обнаружили сбой. Об этом сообщили на сайте Downdetector, отслеживающем сбои и отключения различных интернет-ресурсов.

Проблемы наблюдались на территории России, Белоруссии, Германии, Украины, а также некоторых других стран.

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По состоянию на 11:55 по московскому времени было зафиксировано более 180 жалоб. Пользователи заявляли о неполадках в работе приложения, проблемах с подключением к серверу и с отправкой сообщений.

Ранее около 35 тысяч пользователей жаловались на сбой работы социальной сети «ВКонтакте».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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