В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram обнаружили сбой. Об этом сообщили на сайте Downdetector, отслеживающем сбои и отключения различных интернет-ресурсов.
Проблемы наблюдались на территории России, Белоруссии, Германии, Украины, а также некоторых других стран.
По состоянию на 11:55 по московскому времени было зафиксировано более 180 жалоб. Пользователи заявляли о неполадках в работе приложения, проблемах с подключением к серверу и с отправкой сообщений.
Ранее около 35 тысяч пользователей жаловались на сбой работы социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,8 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
335 тыс.+661 / сут.
Выздоровели
10,6 млн+59 583 / сут.
- В Ярославской области депутата арестовали по обвинению в создании нарколаборатории
- Песков рассказал, что Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции
- Власти Калужской области запретят мигрантам работать в общепите и магазинах
- Лукашенко заявил, что считает Бога белорусом
- Подросткам разрешат регистрироваться на «Госуслугах»
- Воробьёв заявил о нормализации ситуации с коронавирусом в Подмосковье
- СМИ: Глава МИД Британии планирует отправиться в Россию 10 февраля
- Норвежский журналист назвал «театром» победу Большунова на Олимпиаде
- В работе Telegram произошел сбой
- Путин встретится в Кремле с Макроном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru