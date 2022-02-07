В работе Telegram произошел сбой

По состоянию на 11:55 по московскому времени было зафиксировано более 180 жалоб. Пользователи заявляли о неполадках в работе приложения, проблемах с подключением к серверу и с отправкой сообщений.

Ранее около 35 тысяч пользователей жаловались на сбой работы социальной сети «ВКонтакте».