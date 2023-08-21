В работе Telegram произошел масштабный сбой

Пользователи Telegram вечером в понедельник пожаловались на сбой в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

В работе WhatsApp произошел большой сбой

О неполадках сообщили пользователи из России. Также проблемы зафиксированы в США и Европе.

Большинство пользователей пожаловались на проблемы с работой приложения и связь с сервером. Некоторые отметили сложности с функционированием веб-версии Telegram.

12 августа в России произошел сбой в работе поисковой системы Google, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СбойМессенджерыTelegram

Горячие новости

Все новости

партнеры