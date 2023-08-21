В работе Telegram произошел масштабный сбой
21 августа 202321:15
Пользователи Telegram вечером в понедельник пожаловались на сбой в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
О неполадках сообщили пользователи из России. Также проблемы зафиксированы в США и Европе.
Большинство пользователей пожаловались на проблемы с работой приложения и связь с сервером. Некоторые отметили сложности с функционированием веб-версии Telegram.
12 августа в России произошел сбой в работе поисковой системы Google, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru