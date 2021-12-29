В работе мобильного приложения Альфа-банка зафиксирован сбой

Отмечается, что с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и некоторых других городов.

По состоянию на 11.48 по московскому времени в регулятор поступила 261 жалоба.

50% пользователей были недовольны работой мобильного банкинга, а 43% не смогли войти в приложение. Еще 7% - не устроила работа «онлайн-банкинга».