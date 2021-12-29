В работе мобильного приложения Альфа-банка зафиксирован сбой
В работе мобильного приложения Альфа-банка зафиксирован сбой. Об этом говорится на сайте Downdetector, отслеживающем сбои и отключения на интернет-ресурсах.
Отмечается, что с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и некоторых других городов.
По состоянию на 11.48 по московскому времени в регулятор поступила 261 жалоба.
50% пользователей были недовольны работой мобильного банкинга, а 43% не смогли войти в приложение. Еще 7% - не устроила работа «онлайн-банкинга».
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