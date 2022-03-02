В работе Instagram вновь произошел сбой

Пользователи социальной сети Instagram опять столкнулись со сбоем в работе сервиса. Об этом говорится на сайте Downdetector, отслеживающем перебои и отключения интернет-ресурсов.

По состоянию на 7:59 часов утра по московскому времени было зафиксировано 430 жалоб.