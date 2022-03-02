В работе Instagram вновь произошел сбой

Пользователи социальной сети Instagram опять столкнулись со сбоем в работе сервиса. Об этом говорится на сайте Downdetector, отслеживающем перебои и отключения интернет-ресурсов.

По состоянию на 7:59 часов утра по московскому времени было зафиксировано 430 жалоб.

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По данным источника, в основном пользователи столкнулись с плохой работой приложения и веб-сайта Instagram, а также с проблемами со входом в личный профиль.

Отмечается, что сбои в работе соцсети наблюдались на территории Германии, России, США, Франции и некоторых других стран.

1 марта также произошел глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и TikTok.

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