В Пятигорске сняли карантин по коронавирусу

По данным агентства, в связи с отменой карантина в городе вводится обязательное требование по ношению масок, а также ограничивается въезд и выезд. Уточняется, что следить за передвижением будут специальные пункты контроля на въездах на территорию города.

Ранее в середине апреля глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку из-за роста числа заражений коронавирусом COVID-19 в городе. Исполняющим обязанности главы Пятигорска был назначен Лев Травнев.

Всего в Ставропольском крае зафиксировано 1084 случая коронавируса, 301 человек вылечился, 20 пациентов умерли.

