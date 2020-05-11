В Пятигорске сняли карантин по коронавирусу

В Пятигорске сняли карантин, введенный в городе 17 апреля из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства Ставропольского края.

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По данным агентства, в связи с отменой карантина в городе вводится обязательное требование по ношению масок, а также ограничивается въезд и выезд. Уточняется, что следить за передвижением будут специальные пункты контроля на въездах на территорию города.

Ранее в середине апреля глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку из-за роста числа заражений коронавирусом COVID-19 в городе. Исполняющим обязанности главы Пятигорска был назначен Лев Травнев.

Всего в Ставропольском крае зафиксировано 1084 случая коронавируса, 301 человек вылечился, 20 пациентов умерли.

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ТЕГИ:Ставропольский КрайКарантин
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