Голикова назвала число регионов, готовых сразу ко второму этапу снятия ограничений

Уже 11 из 85 регионов Российской Федерации могут приступить к снятию ограничений, принятых в связи с опасностью распространения коронавируса, сразу со второго этапа. Об этом объявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина по эпидемиологической ситуации в стране.

Кроме того, по оценке вице-премьера, более 20 регионов в дополнение тем 11 могли бы начать постепенную отмену ограничительных мер, если обеспечат достаточно свободных больничных коек и охват тестированием на COVID-19.

Первым необходимым показателем, который позволит приступить к смягчению ограничений, должно стать снижение коэффициента распространения инфекции до уровня 1 и меньше. На сегодня, по данным Голиковой, это коэффициент по России как равен в среднем единице, однако значительно колеблется от региона к региону.

