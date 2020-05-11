Голикова назвала число регионов, готовых сразу ко второму этапу снятия ограничений
Уже 11 из 85 регионов Российской Федерации могут приступить к снятию ограничений, принятых в связи с опасностью распространения коронавируса, сразу со второго этапа. Об этом объявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина по эпидемиологической ситуации в стране.
Кроме того, по оценке вице-премьера, более 20 регионов в дополнение тем 11 могли бы начать постепенную отмену ограничительных мер, если обеспечат достаточно свободных больничных коек и охват тестированием на COVID-19.
Первым необходимым показателем, который позволит приступить к смягчению ограничений, должно стать снижение коэффициента распространения инфекции до уровня 1 и меньше. На сегодня, по данным Голиковой, это коэффициент по России как равен в среднем единице, однако значительно колеблется от региона к региону.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru