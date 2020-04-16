Глава Пятигорска уволился из-за роста зараженных COVID-19 в городе

Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку из-за роста числа заражений коронавирусом COVID-19 в городе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

По словам Владимирова, ситуация в городе «настоятельно требует изменений в управлении», в связи с чем Андрей Скрипник уволился и ушел на другую работу. Как заявил губернатор края, исполняющим обязанности главы Пятигорска назначен Лев Травнев.

Владимиров добавил также, что в Пятигорске по требованию Роспотребнадзора будет введен карантин.

Согласно данным оперштаба, за последние сутки в Ставрополье было выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом.





