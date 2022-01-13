В Пушкино задержали подозреваемых в ограблении на 20 млн рублей
В Пушкино полицейские задержали четырех человек, подозреваемых в ограблении на 20 млн руб., сообщает телеканал «360».
В 2020 году неизвестные напали на мужчину и украли деньги. Жертвой оказался знакомый, который был обнальщиком. Через некоторое время следователи заподозрили в совершении преступления приятеля потерпевшего, который после ограбления активно отговаривал его подавать заявление в правоохранительные органы.
В результате сотрудники СОБРа задержали четырех человек по подозрению в совершении преступления. В ближайшее время их ждет арест.
Напомним, в 2021 году гендиректор туристической фирмы лишился 27 млн руб. в результате ограбления.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 946 / сут.
Умерли
318 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 346 / сут.
- В Пушкино задержали подозреваемых в ограблении на 20 млн рублей
- Путин захотел активнее вакцинировать россиян
- Более 40 детей отравились в Чувашии
- СМИ: Куравлеву диагностировали тяжелое поражение мозга
- Госдеп: Запад продолжит сдерживать агрессию РФ в отношении Украины
- Названа предварительная причина смерти Михаила Зеленского
- Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
- США ввели санкции против лиц, связанных с КНДР
- Аэропорт Краснодара временно закрыли из-за снегопада
- Венгрия ввела госрегулирование цен на продукты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru