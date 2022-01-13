В Пушкино задержали подозреваемых в ограблении на 20 млн рублей

В Пушкино полицейские задержали четырех человек, подозреваемых в ограблении на 20 млн руб., сообщает телеканал «360».

Неизвестный пытался ограбить отделение Сбербанка в Екатеринбурге

В 2020 году неизвестные напали на мужчину и украли деньги. Жертвой оказался знакомый, который был обнальщиком. Через некоторое время следователи заподозрили в совершении преступления приятеля потерпевшего, который после ограбления активно отговаривал его подавать заявление в правоохранительные органы.

В результате сотрудники СОБРа задержали четырех человек по подозрению в совершении преступления. В ближайшее время их ждет арест.

Напомним, в 2021 году гендиректор туристической фирмы лишился 27 млн руб. в результате ограбления.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ограбление
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