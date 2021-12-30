Неизвестный пытался ограбить отделение Сбербанка в Екатеринбурге

Полиция Екатеринбурга разыскивает злоумышленника, который попытался ограбить отделение Сбербанка, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

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По его словам, не установленный гражданин зашёл в служебное помещение кредитной организации и потребовал наличные, в противном случае угрожая всех наказать.

«После того, как персонал банка отказал в экстренном предоставлении беспроцентного кредита, незадачливый грабитель, без добычи, спешно ретировался», - отметил Горелых.

В пресс-службе Уральского банка Сбербанка России подтвердили попытку ограбления одного из отделений и заявили, что деньги не были похищены, пострадавших нет.

Ранее полиция Крыма задержала мужчину, который с помощью записки пытался ограбить банк в Симферополе.

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ТЕГИ:ЕкатеринбургСбербанкОграбление
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