СМИ: в Москве грабители отобрали у бизнесмена 27 млн рублей

Гендиректор туристической фирмы лишился 27 миллионов рублей в результате ограбления, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что на улице Авиамоторной пострадавшего избили четыре человека в медицинских масках и с битами, которые забрали у него сумку с деньгами.

Источник уточнил, что бизнесмен находится в больнице, ведётся розыск преступников, возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Ранее в Кудрово Ленинградской области неизвестный, угрожая пистолетом и гранатой, вынес из отделения Сбербанка почти полтора миллиона рублей, сообщает Ura.ru.

