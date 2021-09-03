СМИ: в Москве грабители отобрали у бизнесмена 27 млн рублей
Гендиректор туристической фирмы лишился 27 миллионов рублей в результате ограбления, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства рассказал, что на улице Авиамоторной пострадавшего избили четыре человека в медицинских масках и с битами, которые забрали у него сумку с деньгами.
Источник уточнил, что бизнесмен находится в больнице, ведётся розыск преступников, возбуждено уголовное дело по статье «разбой».
Ранее в Кудрово Ленинградской области неизвестный, угрожая пистолетом и гранатой, вынес из отделения Сбербанка почти полтора миллиона рублей, сообщает Ura.ru.
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