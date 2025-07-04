Санкт-Петербург ждет первое за 160 лет июльское наводнение. Об этом в своем Telegram-канале заявил главный синоптик города Александр Колесов. Ожидается, что в городе усилится западный ветер на фоне прохождения циклона 4 июля, что нехарактерно для лета. Это с большой вероятностью спровоцирует наводнение.

Гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов заявил НСН, что никакой катастрофы не случится.

«Там есть система защиты от наводнений. В Питере 15 лет назад построили систему защитных дамб, которые предохраняют город от наводнений. В Финском заливе вода поднимается, но специальные затворы спасают город. Очень большого наводнения не предвидится. Паники нет, поднимается вода по метеорологическим причинам. Дамбу закрывают на какое-то время, уровень опустится, вода выйдет спокойно. За время наводнения в заливе в дамбе много воды не накопится. Наводнения до двух метров снимаются спокойно», - рассказал он.