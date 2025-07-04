«Катастрофы не будет!»: Петербуржцев успокоили насчет страшного наводнения
Гидролог Михаил Болгов рассказал НСН, что после закрытия дамбы вода немного поднимется, а потом уйдет.
Санкт-Петербург ждет первое за 160 лет июльское наводнение. Об этом в своем Telegram-канале заявил главный синоптик города Александр Колесов. Ожидается, что в городе усилится западный ветер на фоне прохождения циклона 4 июля, что нехарактерно для лета. Это с большой вероятностью спровоцирует наводнение.
Гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов заявил НСН, что никакой катастрофы не случится.
«Там есть система защиты от наводнений. В Питере 15 лет назад построили систему защитных дамб, которые предохраняют город от наводнений. В Финском заливе вода поднимается, но специальные затворы спасают город. Очень большого наводнения не предвидится. Паники нет, поднимается вода по метеорологическим причинам. Дамбу закрывают на какое-то время, уровень опустится, вода выйдет спокойно. За время наводнения в заливе в дамбе много воды не накопится. Наводнения до двух метров снимаются спокойно», - рассказал он.
Осадки в Питере вполне интенсивные, но они не приведут к наводнениям, подтвердил НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Осадки в Питере вполне интенсивные, но они не приведут к наводнениям. Да, дождливая погода, но в этом смысле ничего особенного. Это связано не с мощными ливнями. Дело в том, что в регионе западный ветер, который гонит волны с Балтийского моря в устье Невы, «запирает» Неву. Именно поэтому поднимается уровень воды, потому что стока нет. Поэтому и перекрыли дамбу, но это не будет продолжаться долго. Сегодня вечером ее уже откроют», - объяснил он.
Ранее синоптики предупредили, что с 12:00 до 19:00 4 июля в Москве и до 22:00 в Подмосковье возможны грозы. В связи с этим в регионе объявили желтый уровень погодной опасности, что указывает на потенциально неблагоприятные метеоусловия.
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