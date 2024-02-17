В прошлом году в России родилось минимальное число детей с 1999 года

В 2023 году родилось 1,264 миллиона детей, пишет издание Forbes со ссылкой на предварительные данные Росстата.

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Отмечается, что это минимальное число младенцев с 1999 года, когда в России детей родилось 1,212 миллиона. Такой низкий показатель объявляется тем, что 1999 год был годом после дефолта, а Росстат тогда не учитывал родившихся в Чечне и Крыму.

По сравнению с 2022 годом спад числа родившихся в 2023 году составил 3%, по сравнению с 2021 годом — 9,5%.

Накануне Росстат сообщил, что с января по декабрь 2023 года естественная убыль населения России сократилась на 17,41%, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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