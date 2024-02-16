Росстат: естественная убыль населения сократилась на 17%

По информации ведомства, естественная убыль в прошлом году составила 495,3 тысячи человек.

За 12 месяцев родились 1,265 миллиона детей. Умерли 1,306 миллиона человек. Зарегистрировано 946 тысяч браков и 683 тысячи разводов.

Ранее заместитель министра здравоохранения Евгения Котова заявила о снижении младенческой смертности в России до исторического минимума. По ее словам, за 10 лет показатели сократились более чем на 50%, передает «Радиоточка НСН».

