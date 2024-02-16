Росстат: естественная убыль населения сократилась на 17%
С января по декабрь 2023 года естественная убыль населения России сократилась на 17,41%, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
По информации ведомства, естественная убыль в прошлом году составила 495,3 тысячи человек.
За 12 месяцев родились 1,265 миллиона детей. Умерли 1,306 миллиона человек. Зарегистрировано 946 тысяч браков и 683 тысячи разводов.
Ранее заместитель министра здравоохранения Евгения Котова заявила о снижении младенческой смертности в России до исторического минимума. По ее словам, за 10 лет показатели сократились более чем на 50%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru