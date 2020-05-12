В программе вузов России может появиться курс начальной медпомощи

Во всех российских вузах нужно ввести обязательный образовательный курс «Начальная медицинская помощь». С таким предложением, которое уже направлено на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, выступил член Общественной палаты России Султан, подчеркивает RT.

Автор инициативы полагает, что ситуация с распространением коронавирусной инфекцией показала, что в стране необходим кадровый резерв младшего медицинского персонала. Хамзаев высказал предположение, что его созданию поспособствует обучение студентов навыкам работы младших медсестёр и медбратьев, медрегистраторов, санитаров и другого младшего медперсонала. Он подчеркнул, что получить эти навыки можно, освоив спецкурс.

Студенты медвузов получат надбавки за практику в COVID-стационарах

Ранее НСН писала, что заработная плата студентов-медиков в московских больницах, где лечат пациентов с коронавирусом, составит не менее 100 тысяч рублей. Такое решение принял мэр российской столицы Сергей Собянин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Там отметили, что столичные клиники, базовые по лечению коронавирусных больных, сейчас принимают на работу и практику студентов медицинских высших учебных заведений. Помимо хорошего заработка их обеспечат бесплатным питанием и необходимыми средствами индивидуальной защиты.


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ФОТО: pixabay.com
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