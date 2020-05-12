В программе вузов России может появиться курс начальной медпомощи

Во всех российских вузах нужно ввести обязательный образовательный курс «Начальная медицинская помощь». С таким предложением, которое уже направлено на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, выступил член Общественной палаты России Султан, подчеркивает RT.

Автор инициативы полагает, что ситуация с распространением коронавирусной инфекцией показала, что в стране необходим кадровый резерв младшего медицинского персонала. Хамзаев высказал предположение, что его созданию поспособствует обучение студентов навыкам работы младших медсестёр и медбратьев, медрегистраторов, санитаров и другого младшего медперсонала. Он подчеркнул, что получить эти навыки можно, освоив спецкурс.