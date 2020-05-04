Студенты медвузов получат надбавки за практику в COVID-стационарах

Студенты медицинских вузов за практику в коронавирусных стационарах в Москве получат 70 тыс. рублей, проинформировала пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Уровень оплаты будет зависеть от выполняемой работы. Студенты-медики могут на выбор пройти практику в столичных медицинских учреждениях или трудоустроиться на должность младшего медицинского или среднего медицинского персонала.





«В московских стационарах студенты, проходящие практику, получат 20 тыс. руб. за работу в нековидных учреждениях, за работу в COVID-зонах предусмотрена выплата в размере 70 тыс. руб. Практика подразумевает сокращенную, шестичасовую смену. При желании студенты могут официально трудоустроиться в медучреждения города. Заработная плата на должности младшей медицинской сестры составит 60 тыс. руб. на ставку, за работу в коронавирусных стационарах также предусмотрены дополнительные выплаты мэра Москвы в размере 30 тыс. руб. и президента России – 25 тыс. руб. Таким образом, общая сумма заработной платы вместе с доплатами составляет 115 тыс. руб. за работу в COVID-учреждениях», - уточняется в материале.

Также предусмотрены доплаты доплаты президента России и мэра Москвы за работу с пациентами с подозрением на COVID-19 составят в общей сумме 100 тыс. рублей. Предполагается, что в целом студенты в коронавирусных стационарах смогут заработать до 175 тыс. руб.

Они будут также обеспечены питанием, а за их инструктаж, результаты работы и безопасность будет отвечать закрепленный сотрудник медучреждения.

Ранее студентка 4 курса лечебного факультета Белла рассказала в эфире НСН о страхах студентов в связи с возможной практикой в медучреждениях, где содержатся зараженные коронавирусной инфекцией.

«В первую очередь, ребята отказываются от практики и опасаются в связи с тем, что нам не гарантируется безопасность. Со слов проректора, средства индивидуальной защиты, вот эти костюмы, гарантируются только тем, кто идёт в «грязную» зону. Это непосредственный контакт с больными корноавирусом. Если же студенты страдают хроническими заболеваниями, беременные, либо просто отказываются контактировать с инфицированными, их направляют в условно «чистую» зону, но при этом вузом не гарантируется защита в виде масок, очков и так далее. Вся ответственность за предоставление этих средств защиты лежит только на той организации, в которой студенты проходят практику. Условно «чистой» эту зону я называю потому, что там никого не тестируют на коронавирус. К тому же, пациентов из «чистой» зоны просто могут переводить в «грязную», если у него обнаруживаются симптомы коронавируса», - заявила она.



