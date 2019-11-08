В программе реновации в Подмосковье участвуют не только дома, но и колледжи

В Москве начались публичные слушания по еще пяти проектам реновации. Они располагаются в районах Можайский, Лосиноостровский и поселке Шишкин Лес в новой Москве. Собрания участников публичных слушаний состоятся в районах 26 ноября. Московская программа реновации жилья утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир, в которых проживает более 1 миллиона человек, и строительство нового жилья за счет города.

Как пишет телеканал «360», в Подмосковье запущена программа реновации колледжей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что вкладываются в обновление учебных заведений большие средства, так как учреждения должны соответствовать требованиям современности.