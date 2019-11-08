В программе реновации в Подмосковье участвуют не только дома, но и колледжи
В Москве начались публичные слушания по еще пяти проектам реновации. Они располагаются в районах Можайский, Лосиноостровский и поселке Шишкин Лес в новой Москве. Собрания участников публичных слушаний состоятся в районах 26 ноября. Московская программа реновации жилья утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир, в которых проживает более 1 миллиона человек, и строительство нового жилья за счет города.
Как пишет телеканал «360», в Подмосковье запущена программа реновации колледжей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что вкладываются в обновление учебных заведений большие средства, так как учреждения должны соответствовать требованиям современности.
Причем, это касается не только обновления зданий, подмосковными властями поставлена задача освоить совместные учебные программы с ведущими мировыми компаниями.
Ранее НСН сообщала, что в ходе реализации программы реновации кроме жилой застройки в Дмитровском районе появятся новые образовательные учреждения, музыкальная школа и физкультурно-оздоровительный. Т
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