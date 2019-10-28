В Западном Дегунине по программе реновации построят школу и детсад

Особенности планировки новых кварталов реновации в Западном Дегунине представлены местным жителям. Помимо жилых домов проект предусматривает возведение целого ряда объектов социальной инфраструктуры. В частности, будет построен детский сад на 150 мест, школа на 650 учеников, а также детско-взросла поликлиника.

Как рассказала глава архитектурно-планировочного объединения №1 Института Генплана Москвы Елена Шаранова, сейчас идут публичные слушания проекта. Она отметила, что одной из особенностей проекта стала необходимость вписать новые здания в уже существующую застройку. В рамках развития инфраструктуры, предусмотрено также строительство физкультурно-оздоровительного центра.

Будет также проведено благоустройство природного комплекса вдоль Базовской улицы. Там также появятся велодорожки с безопасным покрытием, детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Кроме того, в планах – строительство общественного центра с паркингом. В его составе хотят открыть деловой центр, который должен обеспечить район новыми рабочими местами.

Программа реновации также предусматривает реконструкцию несколько дорог, а вдоль Коровинского шоссе, Базовской и Ангарской улиц установят шумозащитные экраны.

С 18 сентября в Москве проходят публичные слушания по шести проектам планировки по программе реновации. Завтра жители смогут выступить со своим мнением по проекту на собрании участников публичных слушаний. В письменном виде отзывы будут приниматься еще неделю в после собрания.

