Благодаря реновации в Дмитровском районе сохранятся исторические здания

В ходе реализации программы реновации кроме жилой застройки в Дмитровском районе появятся новые образовательные учреждения, музыкальная школа и физкультурно-оздоровительный. Также предполагается, что программа поможет сохранить исторические здания, которые имеют архитектурную ценность. Как отмечает газета «Дмитровец», сейчас проект застройки 15, 16, 17, 18-го микрорайонов проходит процедуру публичных слушаний.

В частности, на территории этих микрорайонов находятся три исторических дома. В сталинках, построенных в 1936–1938 годах по индивидуальным проектам, до сих пор остались коммуналками. Их жители переедут в новые квартиры, а сами здания позже реконструируют и передадут в общественное пользование. В одном из них появится центр социального обеспечения. В двух других, вероятно, разместятся библиотеки или образовательные кружки.