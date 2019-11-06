Благодаря реновации в Дмитровском районе сохранятся исторические здания
В ходе реализации программы реновации кроме жилой застройки в Дмитровском районе появятся новые образовательные учреждения, музыкальная школа и физкультурно-оздоровительный. Также предполагается, что программа поможет сохранить исторические здания, которые имеют архитектурную ценность. Как отмечает газета «Дмитровец», сейчас проект застройки 15, 16, 17, 18-го микрорайонов проходит процедуру публичных слушаний.
В частности, на территории этих микрорайонов находятся три исторических дома. В сталинках, построенных в 1936–1938 годах по индивидуальным проектам, до сих пор остались коммуналками. Их жители переедут в новые квартиры, а сами здания позже реконструируют и передадут в общественное пользование. В одном из них появится центр социального обеспечения. В двух других, вероятно, разместятся библиотеки или образовательные кружки.
Кроме того, проект реновации предусматривает строительство образовательного центра со школой и детским садом. На проектируемой территории есть сразу несколько зеленых зон. Это скверы на Карельском бульваре и Яхромской улице. Их территории благоустроят, установят освещение и лавочки, а также высадят деревья, кустарники и цветы.
Напомним, с 18 сентября в Москве проходят публичные слушания по шести проектам планировки по программе реновации. Завтра жители смогут выступить со своим мнением по проекту на собрании участников публичных слушаний. В письменном виде отзывы будут приниматься еще неделю в после собрания.
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