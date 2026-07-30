В Татарстане попал в ДТП автобус с детской хоккейной командой

Легковой автомобиль и автобус с детской хоккейной командой столкнулись на трассе в Татарстане. Об этом сообщила прокуратура региона.

Авария произошла на дороге «Казань - Оренбург - Боровое Матюшино» в Лаишевском районе. По предварительным данным, водитель легковушки Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Ford, перевозившим юных спортсменов.

Прокуратура указала, что после ДТП есть пострадавшие, их число не уточнялось.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики, после аварии госпитализировали четырех детей. Их жизням ничего не угрожает.

Ранее в Москве автобус врезался в дерево, пострадали 17 человек, в том числе двое детей.

