В Татарстане попал в ДТП автобус с детской хоккейной командой
Легковой автомобиль и автобус с детской хоккейной командой столкнулись на трассе в Татарстане. Об этом сообщила прокуратура региона.
Авария произошла на дороге «Казань - Оренбург - Боровое Матюшино» в Лаишевском районе. По предварительным данным, водитель легковушки Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Ford, перевозившим юных спортсменов.
Прокуратура указала, что после ДТП есть пострадавшие, их число не уточнялось.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики, после аварии госпитализировали четырех детей. Их жизням ничего не угрожает.
Ранее в Москве автобус врезался в дерево, пострадали 17 человек, в том числе двое детей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Глава МИД Ирландии: ЕС намерен чаще вводить санкции против России
- Беспилотные катера применят на выборах в Госдуму в трех регионах
- Пашинян: В Армении нет кризиса, а созданы новые возможности
- В Татарстане попал в ДТП автобус с детской хоккейной командой
- От Турции до Эмиратов: Какие страны приготовили скидки для россиян в сентябре
- ЕС пообещал выделить Украине еще €8,3 млрд
- В профсоюзе вскрыли проблемы списка автомобилей для работы в такси
- Эксперт призвал ввести в российских школах уроки безопасности в интернете
- «Глаза Катуни» и Суздаль: Где лучше всего встретить осень в России
- На Кубани из-за атаки БПЛА получила повреждения инфраструктура порта Тамань