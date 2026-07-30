Глава МИД Ирландии: ЕС намерен чаще вводить санкции против России
30 июля 202612:22
Юлия Савченко
Евросоюз планирует отказаться от масштабных санкций в отношении России. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на министра иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти.
По словам главы МИД, Брюссель хочет вводить ограничения чаще, пишет RT.
«Нам нужно посмотреть и определить, какой подход будет наилучшим», — подчеркнула Макэнти.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкционного предела ЕС не существует, «так же как и не существует предела у безумия».
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