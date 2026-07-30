Глава МИД Ирландии: ЕС намерен чаще вводить санкции против России

Евросоюз планирует отказаться от масштабных санкций в отношении России. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на министра иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти.

Медведев заявил, что против России введено около 30 тысяч санкций

По словам главы МИД, Брюссель хочет вводить ограничения чаще, пишет RT.

«Нам нужно посмотреть и определить, какой подход будет наилучшим», — подчеркнула Макэнти.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкционного предела ЕС не существует, «так же как и не существует предела у безумия».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ИрландияЕвросоюзСанкции Против России

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