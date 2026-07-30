Эксперт призвал ввести в российских школах уроки безопасности в интернете
Уроки безопасности в интернете следует ввести в школах, чтобы предостеречь детей от вербовщиков и мошенников. Об этом заявил IT-эксперт Владимир Зыков в беседе с РИА Новости.
Ранее ФСБ сообщила, что украинские спецслужбы использовали чат-бот в мессенджере Telegram «Дайвинчик/Leo - знакомства, общение и новые друзья» для вовлечения молодежи в диверсионно-террористическую деятельность.
«Важное тут не в том, чтобы запретить детям очередной бот. Критически необходимо начать преподавать уроки безопасности жизнедеятельности в интернете», - отметил Зыков.
Эксперт призвал объяснять детям, как незнакомцы могут втираться в доверие, рассказывать о работе социальной инженерии, шантаже и вербовке, пояснять, чем опасна передача посторонним геолокации, документов, банковских реквизитов и интимного контента. Как отметил Зыков, взрослые должны не просто закрыть доступ к какому-либо сервису, а научить ребенка «распознавать манипуляцию до того, как она приведет к реальным последствиям».
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