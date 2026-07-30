Пашинян: В Армении нет кризиса, а созданы новые возможности

«Каждый день говорят про кризис. Это не кризис, это возможность, путь, окно, которое открылось перед нами. То есть не открылось, мы сами открыли это окно», - указал политик.

По словам Пашиняна, закончилась эпоха, когда у Еревана «не было альтернативы». Также премьер отметил, что «у народа должна быть возможность принятия решения», при этом оно требует политического лидерства.

Ранее Пашинян заявил, что отсутствие решения по вопросу Армении станет началом конца для Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как отметил экс-депутат Национального собрания республики Арман Абовян в беседе с НСН, попытки премьера переориентировать республику на Запад при сохранении зависимости от российского рынка приведут к катастрофическому обнищанию Армении и экономическому кризису.

