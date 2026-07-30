На Кубани из-за атаки БПЛА получила повреждения инфраструктура порта Тамань

Инфраструктура в порту Тамань в Краснодарском крае повреждена после атаки БПЛА. Об этом заявили в Южной транспортной прокуратуры.

Атака была зафиксирована 30 июля, пишет Ura.ru.

«Есть пострадавшие, имеются повреждения портовой инфраструктуры», - указали в надзорном ведомстве.

Новороссийская транспортная прокуратура контролирует деятельность правоохранителей и других ведомств на месте ЧП, а также соблюдение прав сотрудников предприятия.

Ранее в Краснодаре из-за ударов БПЛА погибла девушка, в Армавире в результате атаки скончался мужчина.

