На Кубани из-за атаки БПЛА получила повреждения инфраструктура порта Тамань
Инфраструктура в порту Тамань в Краснодарском крае повреждена после атаки БПЛА. Об этом заявили в Южной транспортной прокуратуры.
Атака была зафиксирована 30 июля, пишет Ura.ru.
«Есть пострадавшие, имеются повреждения портовой инфраструктуры», - указали в надзорном ведомстве.
Новороссийская транспортная прокуратура контролирует деятельность правоохранителей и других ведомств на месте ЧП, а также соблюдение прав сотрудников предприятия.
Ранее в Краснодаре из-за ударов БПЛА погибла девушка, в Армавире в результате атаки скончался мужчина.
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