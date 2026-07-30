Беспилотные катера применят на выборах в Госдуму в трех регионах
Безэкипажные катера будут применять для доставки избирательной документации на выборах в Госдуму как минимум в трех регионах России. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
В Санкт-Петербурге состоялась презентация и демонстрация работы безэкипажного катера, который будет доставлять документацию в ходе голосования.
Как отметила глава ЦИК, катера «точно намерены использовать» на Сахалине, в Архангельской и Кемеровской областях.
«До выборов количество этих регионов может увеличиться», - цитирует Памфилову РИА Новости.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 18-20 сентября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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