Беспилотные катера применят на выборах в Госдуму в трех регионах

Безэкипажные катера будут применять для доставки избирательной документации на выборах в Госдуму как минимум в трех регионах России. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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В Санкт-Петербурге состоялась презентация и демонстрация работы безэкипажного катера, который будет доставлять документацию в ходе голосования.

Как отметила глава ЦИК, катера «точно намерены использовать» на Сахалине, в Архангельской и Кемеровской областях.

«До выборов количество этих регионов может увеличиться», - цитирует Памфилову РИА Новости.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 18-20 сентября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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