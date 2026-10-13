«Для Минтранса не секрет, что в большей части регионов у нас осуществляют перевозку водители, не имеющие разрешения на такую деятельность. Детей точно не стоит отправлять в этих автомобилях. Тут стоит подумать о безопасности. Когда случайный неподготовленный водитель, не имеющий достаточного стажа и разрешения на деятельность в такси, перевозит ваших детей — так себе история. В каком состоянии эти машины, кто находится за рулем этих автомобилей — остается только гадать», - подчеркнул он.

По мнению советника главы профсоюза таксистов, есть несколько вариантов решения "детского" вопроса.

«Это либо специализированные автомобили, где достаточно большое количество детских кресел, потому что у нас есть многодетные семьи. Либо фиксированная стоимость за использование детского удерживающего устройства при заказе такси. Есть специальные детские такси, которые не берут какую-то доплату - важно сообщить, сколько поедет человек, чтобы автомобиль был оборудован необходимым. Поэтому речь идёт либо о какой-то либо фиксированной добавке, либо специальном тарифе. Агрегаторы самостоятельно продумывают детский тариф. Я бы пользовался какими-то проверенными таксопарками. Чаще всего в таких таксопарках фиксированная доплата за кресло в зависимости от региона составляет от 50 до 300 рублей. Там понятные водители, понятное обслуживание автомобилей», - считает Грэк.

Ранее Евгений Грэк рассказал НСН, почему таксопарки не захотели «пересесть» на российские автомобили.

