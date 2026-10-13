Россиянам назвали приводящие к росту счетов за воду ошибки

Он указал, что, например, подтекающий смеситель, по данным Роспотребнадзора, в год может расходовать около восьми тысяч литров, а сливной бачок унитаза - до 260 литров в сутки.

Ещё одна ошибка, по словам эксперта - использование сантехники с высоким расходом воды. В частности, водосберегающий аэратор позволит снизить его с 12-13 литров до 6-7 литров в минуту, а водосберегающий регулятор в душе - с 15-20 литров до 6-8 литров в минуту.

Также к повышенному расходу и, соответственно, росту коммунальных платежей, ведёт привычка оставлять воду включенной без необходимости, например, во время чистки зубов.

Хорошев указал, что отказ от проверок квартиры на скрытые утечки - ещё одна ошибка. Он отметил, что для этого следует отключить стиральную и посудомоечную машины, отказаться от использования душа, раковины и унитаза. После этого нужно записать показания счётчиков и проверить их через 30-60 минут. Если показания изменились, значит в системе есть утечка.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь выступил с предложением предоставить россиянам возможность отрабатывать долги по коммуналке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

