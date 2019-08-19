В Профсоюзе лётчиков рассказали, что спасло экипаж А-321
В пресс-центре НСН идёт пресс-конференция на тему: «Аварийная посадка Airbus А-321: Кто понесёт ответственность?». Самолёт, вылетевший из Москвы в Симферополь, совершил экстренную посадку сразу после взлёта. В оба двигателя судна попали птицы, что привело к их поломке, однако экипаж смог посадить лайнер на кукурузное поле так, что все остались живы.
В пресс-центре НСН президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов рассказал о факторах, которые помогли совершить пилотам посадку и спасти жизни всех пассажиров.
«Ребятам повезло, что они летели там, где не было строений, где было поле с сочной кукурузой. Дожди шли последнее время — почва влажная, поэтому после приземления не случилось пожара. Слава богу, что все живы остались», — сказал Дельдюжов.
Ранее в эфире НСН пилот-инструктор Андрей Краснопёров также дал оценку действиям пилотов и рассказал, насколько большую роль в ситуации сыграла удача.
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