В проблемном московском ЖК завершили остекление витражных конструкций

«Также в основном закончена отделка фасадов комплекса – кроме первого этажа и входных групп», - пояснил он.

Как напомнил Загрутдинов, застройщик ЖК ЗАО «Финансовая Корпорация» в сентябре 2014 года был признан банкротом. Соинвесторам не удалось достроить объект самостоятельно, поэтому генеральным подрядчиком стал ООО «СК ИнжСтройСервис». На данный момент квартиры в ЖК ожидает 141 дольщик.

Уточняется, что в секции А забетонированы лестничные марши с 7 по 21-й этаж. Ведутся подготовительные работы к бетонированию с 7 по 1-й этаж. Также выполнена стяжка пола и завершены штукатурные работы в квартирах. В секции Б уже ведется бетонирование последнего лестничного марша на первом этаже. Завершены штукатурные работы в квартирах и МОПах, проводят укладку плитки и установку дверей.

Ранее Загрутдинов сообщал, что в соответствии с постановлением правительства Москвы от 27 сентября 2023 года завершение строительства проблемных объектов за счет бюджетных средств передано департаменту строительства города. На данный момент в столице достраивается восемь подобных объектов.

