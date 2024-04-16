В проблемном московском ЖК завершили остекление витражных конструкций
В проблемное жилом комплексе «Малыгина, 12» завершилось холодное остекление витражных конструкций, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Также в основном закончена отделка фасадов комплекса – кроме первого этажа и входных групп», - пояснил он.
Как напомнил Загрутдинов, застройщик ЖК ЗАО «Финансовая Корпорация» в сентябре 2014 года был признан банкротом. Соинвесторам не удалось достроить объект самостоятельно, поэтому генеральным подрядчиком стал ООО «СК ИнжСтройСервис». На данный момент квартиры в ЖК ожидает 141 дольщик.
Уточняется, что в секции А забетонированы лестничные марши с 7 по 21-й этаж. Ведутся подготовительные работы к бетонированию с 7 по 1-й этаж. Также выполнена стяжка пола и завершены штукатурные работы в квартирах. В секции Б уже ведется бетонирование последнего лестничного марша на первом этаже. Завершены штукатурные работы в квартирах и МОПах, проводят укладку плитки и установку дверей.
Ранее Загрутдинов сообщал, что в соответствии с постановлением правительства Москвы от 27 сентября 2023 года завершение строительства проблемных объектов за счет бюджетных средств передано департаменту строительства города. На данный момент в столице достраивается восемь подобных объектов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru