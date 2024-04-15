В Северном Тушино появится новосторойка по программе реновации
15 апреля 202417:26
В московском районе Северное Тушино в 2025 году появятся два жилых корпуса для переселения по программе реновации, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Здания возводят на месте расселенной пятиэтажки, жители которой уже переехали в соседнюю новостройку. В настоящее время на площадке ведутся работы по разработке котлована и устройству шпунтового ограждения», - отметил Загрутдинов.
По его словам, в новостройке, которую построят на улице Свободы, будет 460 квартир. Ее оборудуют системами охраны, в том числе видеонаблюдением. При этом первые этажи будут нежилыми.
Во дворе появятся зелень и цветы, детская и спортивная площадки, а также тихие зоны для отдыха взрослых.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru