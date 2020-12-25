В Приморском крае 31 декабря будет выходным днем
Сотрудники органов государственной власти Приморского края будут отдыхать 31 декабря, но отработают за этот день 26 числа, сообщает Telegram-канала регионального правительства.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Кожемяко. Мера касается сотрудников исполнительной власти, правительства и аппарата главы региона, госслужащих, а также работников, замещающих должности, не являющихся должностями государственных гражданских служащих края.
Власти призвали компании региона аналогичным образом организовать работу своих сотрудников.
Ранее стало известно, что бюджетные организации столицы, которые не участвуют в подготовке к праздникам, не будут работать 31 декабря. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
Напомним, президент России Владимир Путин призвал все регионы России сделать в этом году 31 декабря выходным днем. Работа в этот день, как выразился глава государства, «очень своеобразная», а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.
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