В Приморском крае 31 декабря будет выходным днем

Сотрудники органов государственной власти Приморского края будут отдыхать 31 декабря, но отработают за этот день 26 числа, сообщает Telegram-канала регионального правительства.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Кожемяко. Мера касается сотрудников исполнительной власти, правительства и аппарата главы региона, госслужащих, а также работников, замещающих должности, не являющихся должностями государственных гражданских служащих края.

Власти призвали компании региона аналогичным образом организовать работу своих сотрудников.

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Ранее стало известно, что бюджетные организации столицы, которые не участвуют в подготовке к праздникам, не будут работать 31 декабря. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал все регионы России сделать в этом году 31 декабря выходным днем. Работа в этот день, как выразился глава государства, «очень своеобразная», а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПраздникПриморский Край
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