В Приморском крае 31 декабря будет выходным днем

Ранее стало известно, что бюджетные организации столицы, которые не участвуют в подготовке к праздникам, не будут работать 31 декабря. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал все регионы России сделать в этом году 31 декабря выходным днем. Работа в этот день, как выразился глава государства, «очень своеобразная», а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.

