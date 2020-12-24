Москва и Подмосковье объявили 31 декабря нерабочим днем
Бюджетные организации столицы, которые не участвуют в подготовке к праздникам, не будут работать 31 декабря. Об этом Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы, конечно, не можем всех обязать 31 декабря не работать, но для тех бюджетных учреждений и организаций, которые не задействованы в подготовке к Новому году и праздникам, этот день будет выходным», - сказал мэр, отметив, что рекомендует всем городским организациям поступить также.
С такой же инициативой выступил и глава Московской области Андрей Воробьев. Как говорится в распоряжениях Сергея Собянина и Андрея Воробьева, работодателям рекомендуется сделать последний день года нерабочим с сохранением зарплаты работникам.
Ранее президент России Владимир Путин призвал все регионы России сделать в этом году 31 декабря выходным днем. Работа в этот день, как выразился глава государства, «очень своеобразная», а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.
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