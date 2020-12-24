«Странно, что не раньше»: Малоземов о выходном 31 декабря
Телеведущий канала НТВ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Власти нескольких регионов объявили выходным 31 декабря
Российские регионы один за другим объявляют выходным 31 декабря после вчерашней рекомендации президента. В их числе Чукотка, Красноярский и Хабаровский края, Тверская область, Подмосковье и другие.
Сергей Малоземов: «Для меня, честно говоря, удивительно, что этого не было сделано уже давно — ясно ведь, что работа в последний день года получается весьма сомнительной. Лучше уж отработать в какую-нибудь субботу, а 31 декабря спокойно резать оливье и ходить в баню», — отметил в эфире НСН ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов.
В Госдуме предложили вновь закрыть российские границы
Депутат Госдумы Иван Сухарев в письме премьеру Михаилу Мишустину призвал прекратить авиасообщение России со всеми зарубежными странами — в целях недопущения завоза новой, «британской» мутации коронавируса.
Сергей Малоземов: «Пока рейсы прерваны только в саму Британию. Официальная позиция Роспотребнадзора состоит в том, что доказательств особой опасности мутировавшего вируса пока нет. Вообще, чиновникам сейчас не позавидуешь — с самого начала пандемии им приходится принимать нелёгкие решения в условиях полного информационного тумана, который не всегда могут рассеять и вирусологи», — поделился он своим мнением с НСН.
Аргентина зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Аргентина первой из латиноамериканских стран зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V». Договорённости о поставках есть и с другими зарубежными государствами.
Сергей Малоземов: «Кстати, могу похвастаться — я, получивший прививку ещё в сентябре, сейчас сдал анализ на антитела — причём именно защитные, анти-RBD-типа. И результат отличный — антикоронавирусный иммунитет очень сильный, а осложнений не было никаких», — рассказал журналист слушателям НСН.
Большинство компаний готовятся к удаленке еще на пару лет
75 процентов российских компаний готовятся к удаленному графику работы еще на один-два года, пишут «Известия».
Сергей Малоземов: «Результаты этого опроса, честно говоря, соответствуют тем прогнозам, которые я собрал у экспертов по медицине из разных стран для новогоднего выпуска своей программы. Большинство ожидает, что вакцинация даст эффект где-то через год — ведь привить надо миллиарды людей во всём мире, и этот процесс будет дополнительно сдерживаться массовым скепсисом и сложностью с производством и транспортировкой вакцин», — прокомментировал он в интервью НСН.
Китаец установил рекорд по отбиванию шариков для пинг-понга нунчаками
Житель Китая Се Дэшень установил рекорд Гиннеса по отбиванию нунчаками шариков для настольного тенниса.
Сергей Малоземов: «За минуту он отразил 35 подач, которые сделал ему автомат, обычно тренирующий игроков китайской сборной по пинг-понгу. Робот с искусственным интеллектом стрелял по разным траекториям с расстояния 2,7 метра и скоростью более 40 километров в час. Но 28-летний мастер ушу оказался сильнее!», — подытожил в беседе с НСН ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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