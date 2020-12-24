«Странно, что не раньше»: Малоземов о выходном 31 декабря

Телеведущий канала НТВ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Власти нескольких регионов объявили выходным 31 декабря

Российские регионы один за другим объявляют выходным 31 декабря после вчерашней рекомендации президента. В их числе Чукотка, Красноярский и Хабаровский края, Тверская область, Подмосковье и другие.

Сергей Малоземов: «Для меня, честно говоря, удивительно, что этого не было сделано уже давно — ясно ведь, что работа в последний день года получается весьма сомнительной. Лучше уж отработать в какую-нибудь субботу, а 31 декабря спокойно резать оливье и ходить в баню», — отметил в эфире НСН ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов.

2

В Госдуме предложили вновь закрыть российские границы

Депутат Госдумы Иван Сухарев в письме премьеру Михаилу Мишустину призвал прекратить авиасообщение России со всеми зарубежными странами — в целях недопущения завоза новой, «британской» мутации коронавируса.

Сергей Малоземов: «Пока рейсы прерваны только в саму Британию. Официальная позиция Роспотребнадзора состоит в том, что доказательств особой опасности мутировавшего вируса пока нет. Вообще, чиновникам сейчас не позавидуешь — с самого начала пандемии им приходится принимать нелёгкие решения в условиях полного информационного тумана, который не всегда могут рассеять и вирусологи», — поделился он своим мнением с НСН.

3

Аргентина зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Аргентина первой из латиноамериканских стран зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V». Договорённости о поставках есть и с другими зарубежными государствами.

Сергей Малоземов: «Кстати, могу похвастаться — я, получивший прививку ещё в сентябре, сейчас сдал анализ на антитела — причём именно защитные, анти-RBD-типа. И результат отличный — антикоронавирусный иммунитет очень сильный, а осложнений не было никаких», — рассказал журналист слушателям НСН.

4

Большинство компаний готовятся к удаленке еще на пару лет

75 процентов российских компаний готовятся к удаленному графику работы еще на один-два года, пишут «Известия».

Сергей Малоземов: «Результаты этого опроса, честно говоря, соответствуют тем прогнозам, которые я собрал у экспертов по медицине из разных стран для новогоднего выпуска своей программы. Большинство ожидает, что вакцинация даст эффект где-то через год — ведь привить надо миллиарды людей во всём мире, и этот процесс будет дополнительно сдерживаться массовым скепсисом и сложностью с производством и транспортировкой вакцин», — прокомментировал он в интервью НСН.

5

Китаец установил рекорд по отбиванию шариков для пинг-понга нунчаками

Житель Китая Се Дэшень установил рекорд Гиннеса по отбиванию нунчаками шариков для настольного тенниса.

Сергей Малоземов: «За минуту он отразил 35 подач, которые сделал ему автомат, обычно тренирующий игроков китайской сборной по пинг-понгу. Робот с искусственным интеллектом стрелял по разным траекториям с расстояния 2,7 метра и скоростью более 40 километров в час. Но 28-летний мастер ушу оказался сильнее!», — подытожил в беседе с НСН ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Сергей Малоземов
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