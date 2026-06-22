Пластический хирург назвал самую рискованную операцию
Дмитрий Пахилин раскрыл НСН, что пациенты чаще всего оказываются недовольны ринопластикой, однако в России процент таких клиентов ниже, чем в мировой практике.
Ринопластика стоит в мире на первом месте в рейтинге операций, после которых чаще всего пациенты сталкиваются с неудовлетворительным результатом. Об этом в пресс-центре НСН рассказал член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин.
«Есть достаточно упрямая мировая статистика, которая говорит о том, что на первом месте – ринопластика. Риски неудовлетворительных результатов в ринопластике составляет порядка 25%. Это достаточно высокий процент. В России этот процент меньше, так как сейчас на вооружении появились новые технологии. Улучшилась работа хирургов, появилось больше опыта. Также поменялась определенная философия в ринопластике. При данных методиках в нашей клинике мы оцениваем риск неудовлетворительных результатов порядка 3%», - рассказал он.
Ранее член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин заявил в пресс-центре НСН, что процветание нелегальных пластических и косметологических услуг поддерживают прежде всего пациенты, которые стремятся сэкономить.
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