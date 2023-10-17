В Приморье сообщили о росте цен на туры в приграничный Китай

По данным издания, попасть на территорию Китая можно по спискам или визам. Средняя цена билетов из Владивостока в Хуньчунь составляет около 4500 рублей на человека, проживание в гостинице — в среднем 2000 рублей за сутки. Поездка на 3 ночи и 4 дня обойдется почти в 12 500 рублей, при этом стоимость может измениться из-за курса рубля и праздничных дней.

Отмечается, что жители Приморья и других российских регионов нередко едут в приграничный Китай на лечение. У россиян пользуются популярностью стоматологические услуги и различные процедуры – капельницы, лечебный массаж и другие.

«Удовольствие это не из дешевых и многим приходится потратиться более чем на 300 тысяч рублей», — указано в материале.

Также среди прибывающих в Хуньчунь туристов из России популярны экскурсии: здесь можно увидеть в том числе стеклянный мост, самого большого в мире Будду, новый парк развлечений. Кроме того, россияне посещают местные магазины, закупая одежду, обувь и другие товары.

«Большой ажиотаж среди россиян вызывают бренды, которые ушли из нашей страны. Сейчас во многих бутиках действуют скидки и акции, что еще больше привлекает внимание туристов», — отмечает издание.

