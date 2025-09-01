Моди: В Индии ждут визита Путина в декабре

Визит президента России Владимира Путина в Индию ожидается в декабре. Об этом рассказал индийский премьер-министр Нарендра Моди на двусторонней встрече с российским лидером.

В Индии ждут Путина с визитом в конце года

«В декабре... 1 миллиард и 400 миллионов индийцев с нетерпением вас ждут на 23-м по счету ежегодном саммите между нашими странами», - заявил Моди.

Ранее лидеры России и Индии начали переговоры после заседания саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизитВладимир ПутинИндия

Горячие новости

Все новости

партнеры