Моди: В Индии ждут визита Путина в декабре
1 сентября 202509:59
Визит президента России Владимира Путина в Индию ожидается в декабре. Об этом рассказал индийский премьер-министр Нарендра Моди на двусторонней встрече с российским лидером.
«В декабре... 1 миллиард и 400 миллионов индийцев с нетерпением вас ждут на 23-м по счету ежегодном саммите между нашими странами», - заявил Моди.
Ранее лидеры России и Индии начали переговоры после заседания саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине, пишет 360.ru.
