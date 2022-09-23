В приграничном округе Белгородской области школы переведены на дистанционный формат

В Шебекинском городском округе Белгородской области все школы переведены на дистанционный формат, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на местные власти.

Губернатор Гладков рассказал о разрушениях в Красном Хуторе после обстрела ВСУ

Решение связано с участившимися обстрелами территорий Белгородской области со стороны Украины. В пятницу, 23 сентября, от снарядов пострадало пять домов и три автомобиля. Накануне был полностью уничтожен дом. С апреля на территории Белгородской области действует повышенный уровень террористической опасности.

Как отмечается, в детских садах округа будут работать дежурные группы.

Ранее в белгородском Минздраве заявили о гибели человека в белгородском селе Красный Хутор, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:ШколыГраницаГраница Между Россией И УкраинойБелгород
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