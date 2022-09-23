В приграничном округе Белгородской области школы переведены на дистанционный формат
В Шебекинском городском округе Белгородской области все школы переведены на дистанционный формат, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на местные власти.
Решение связано с участившимися обстрелами территорий Белгородской области со стороны Украины. В пятницу, 23 сентября, от снарядов пострадало пять домов и три автомобиля. Накануне был полностью уничтожен дом. С апреля на территории Белгородской области действует повышенный уровень террористической опасности.
Как отмечается, в детских садах округа будут работать дежурные группы.
Ранее в белгородском Минздраве заявили о гибели человека в белгородском селе Красный Хутор, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 457 / сут.
Умерли
386 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
19,6 млн+57 019 / сут.
- В приграничном округе Белгородской области школы переведены на дистанционный формат
- «Чай с мелиссой»: Терапевт назвала напитки для успокоения нервов
- Власти Украины поделили области на четыре типа
- Турция призвала отменить право вето в Совбезе ООН
- Курс фунта опустился ниже 1,1 доллара впервые с 1985 года
- Главного подмосковного нотариуса отправили под домашний арест
- Зал Зарядье открывает Новое пространство для молодежной аудитории
- Путин повысил оклады российских госслужащих
- В Свердловской области некоторым находящимся в запасе запретили выезд из России
- Toyota подтвердила прекращение производства автомобилей в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru