В МИД предупредили, что расценят провокации в Приднестровье как нападение на РФ

Как пишет RT, он указал, что подобные действия Москва будет рассматривать в соответствии с международным правом «как нападение на Российскую Федерацию».

«Подобные безрассудные, безответственные действия... не оставим без решительного и своевременного ответ», - сказал дипломат.

Ранее президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что свыше 60 тысяч человек в Приднестровской Молдавской Республике подали заявки на гражданство РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

