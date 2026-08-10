В МИД предупредили, что расценят провокации в Приднестровье как нападение на РФ
Риски непосредственно вооруженных провокаций Киева и властей Молдавии против Приднестровья оцениваются Россией, как невысокие. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Как пишет RT, он указал, что подобные действия Москва будет рассматривать в соответствии с международным правом «как нападение на Российскую Федерацию».
«Подобные безрассудные, безответственные действия... не оставим без решительного и своевременного ответ», - сказал дипломат.
Ранее президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что свыше 60 тысяч человек в Приднестровской Молдавской Республике подали заявки на гражданство РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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