В МИД предупредили, что расценят провокации в Приднестровье как нападение на РФ

Риски непосредственно вооруженных провокаций Киева и властей Молдавии против Приднестровья оцениваются Россией, как невысокие. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

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Как пишет RT, он указал, что подобные действия Москва будет рассматривать в соответствии с международным правом «как нападение на Российскую Федерацию».

«Подобные безрассудные, безответственные действия... не оставим без решительного и своевременного ответ», - сказал дипломат.

Ранее президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что свыше 60 тысяч человек в Приднестровской Молдавской Республике подали заявки на гражданство РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПриднестровьеРоссияМИД РФ

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