В презентации вакцины «Спутник V» в ООН поучаствовали представители 55 стран

По данным агентства, в их число вошли КНДР, Египет, Белоруссия, Алжир, Индия, Сингапур и многие другие. К трансляции присоединились представители ООН, ВОЗ и Красного Креста. Во время онлайн-мероприятия прозвучали вопросы представителям РФ об особенностях российского препарата, его стоимости и способах производства в других странах.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что цена российской вакцины против коронавируса "Спутник V" будет около 10 долларов за дозу: это меньше, чем стоимость аналогичных препаратов, разрабатываемых другими производителями. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что производство вакцины будет расширено как в России, так и за границей.

