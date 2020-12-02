В презентации вакцины «Спутник V» в ООН поучаствовали представители 55 стран
Презентация российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V", проведенная в виртуальном формате для государств, являющихся членами ООН, прошла в среду при участии представителей 55 стран. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в их число вошли КНДР, Египет, Белоруссия, Алжир, Индия, Сингапур и многие другие. К трансляции присоединились представители ООН, ВОЗ и Красного Креста. Во время онлайн-мероприятия прозвучали вопросы представителям РФ об особенностях российского препарата, его стоимости и способах производства в других странах.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что цена российской вакцины против коронавируса "Спутник V" будет около 10 долларов за дозу: это меньше, чем стоимость аналогичных препаратов, разрабатываемых другими производителями. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что производство вакцины будет расширено как в России, так и за границей.
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