В пресс-службе главного раввина России Лазара рассказали о его состоянии
9 октября 202313:32
Состояние здоровья главного раввина России Берла Лазара оценивается как стабильное, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на его пресс-службу.
В окружении раввина сообщили, что его стабильное состояние достигнуто при помощи «профессионализма и заботы врачей». Он находится в полном сознании, и в скором времени полностью восстановится от сотрясения.
Накануне вечером Берл Лазар попал в больницу с травмой головы, которую получил во время праздника Симхат Тора. По данным его прес-службы, раввин столкнулся с кем-то из танцующих или подскользнулся.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru