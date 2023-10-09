В пресс-службе главного раввина России Лазара рассказали о его состоянии

Состояние здоровья главного раввина России Берла Лазара оценивается как стабильное, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на его пресс-службу.

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В окружении раввина сообщили, что его стабильное состояние достигнуто при помощи «профессионализма и заботы врачей». Он находится в полном сознании, и в скором времени полностью восстановится от сотрясения.

Накануне вечером Берл Лазар попал в больницу с травмой головы, которую получил во время праздника Симхат Тора. По данным его прес-службы, раввин столкнулся с кем-то из танцующих или подскользнулся.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ЗдоровьеЕвреи

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