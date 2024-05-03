В Госдуму внесут законопроект об использовании конфискованного оружия в зоне СВО

В Госдуму внесут законопроект, который позволит направлять конфискованное и невостребованное оружие в зону СВО по упрощенной процедуре, об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Законопроект позволит решить проблему накопленного огнестрельного оружия на складах МВД и Росгвардии. Речь идет как о конфискате, так и об оружии, сданном собственниками на уничтожение. Как уточнил депутат, сейчас количество этого оружия превышает 250 тысяч единиц. Законом не предусмотрено повторное использование такого оружия, помимо этого, за его уничтожение нужно платить.

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Новый закон позволит напрямую передавать оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и другие госвоенизированные организации для разных нужд. Порядок такой передачи определит правительство РФ, а за процесс его администрирования будет отвечать Росгвардия, предлагает Хинштейн.

Депутаты рассчитывают, что законопроект может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении в мае.

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