В Госдуму внесут законопроект об использовании конфискованного оружия в зоне СВО
В Госдуму внесут законопроект, который позволит направлять конфискованное и невостребованное оружие в зону СВО по упрощенной процедуре, об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
Законопроект позволит решить проблему накопленного огнестрельного оружия на складах МВД и Росгвардии. Речь идет как о конфискате, так и об оружии, сданном собственниками на уничтожение. Как уточнил депутат, сейчас количество этого оружия превышает 250 тысяч единиц. Законом не предусмотрено повторное использование такого оружия, помимо этого, за его уничтожение нужно платить.
Новый закон позволит напрямую передавать оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и другие госвоенизированные организации для разных нужд. Порядок такой передачи определит правительство РФ, а за процесс его администрирования будет отвечать Росгвардия, предлагает Хинштейн.
Депутаты рассчитывают, что законопроект может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении в мае.
Ранее сообщалось, что организаторы массовых мероприятий призвали поставить вооруженные посты охраны внутри помещения, заявил руководитель концертного агентства «Небо Рекордс» Артем Евсеенко в беседе с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Финляндии предложили «запретить» РФ доступ в Калининград
- Аэропорт Элисты начнет работу после майских праздников
- Двое солдат пострадали в результате пожара в воинской части в Екатеринбурге
- Можин: Уход России из МВФ мог бы лишить фонд глобального статуса
- Ивлеева рассказала о поездке в Донбасс на свой день рождения
- СМИ: США перебрасывают истребители и беспилотники в Катар
- В Госдуму внесут законопроект об использовании конфискованного оружия в зоне СВО
- В Шебекине после атаки БПЛА загорелся резервуар для хранения газа
- Экс-боец UFC Хабилов завершил карьеру
- В ЛНР задержали женщину, передававшую Киеву координаты для удара по Антрациту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru