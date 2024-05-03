Аэропорт Элисты начнет работу после майских праздников

Ранее в правительстве РФ сообщили, что авиагавань Элисты начнет работу с 3 мая. До этого действовал режим ограничения полетов, введенный после начала специальной военной операции, напоминает «Свободная пресса».

Как отметили в пресс-службе, в пятницу рейсов в аэропорту не будет.

«Возможно, после майских праздников», — сообщили агентству.

