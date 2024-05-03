Аэропорт Элисты начнет работу после майских праздников
3 мая 202411:33
Аэропорт Элисты может открыться для полетов гражданской авиации после майских праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Калмыкии.
Ранее в правительстве РФ сообщили, что авиагавань Элисты начнет работу с 3 мая. До этого действовал режим ограничения полетов, введенный после начала специальной военной операции, напоминает «Свободная пресса».
Как отметили в пресс-службе, в пятницу рейсов в аэропорту не будет.
«Возможно, после майских праздников», — сообщили агентству.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru