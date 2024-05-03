СМИ: США перебрасывают истребители и беспилотники в Катар

США перебрасывают в Катар истребители и беспилотники после решения ОАЭ запретить американским летательным аппаратам наносить удары с территории страны по объектам в Йемене и Ираке. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.

Издание напоминает, что в феврале ОАЭ отозвали разрешение для самолетов и беспилотников США, размещенных на авиабазе «Ад-Дафра», атаковать Йемен и Ирак. Решение Абу-Даби было связано с опасениями подвергнуться ответным ударам за помощь США.

«Это побудило американское командование направить дополнительное количество летательных аппаратов на авиабазу "Аль-Удейд" в Катаре», — отмечается в материале.

По данным издания, Вашингтон договорился о переброске истребителей, самолетов-разведчиков, беспилотников.

Между тем США решили бессрочно разместить американский батальон, дислоцированный в Литве, на территории республики, пишет RT.

