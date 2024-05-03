Можин: Уход России из МВФ мог бы лишить фонд глобального статуса
Выход России из Международного валютного фонда может спровоцировать уход других стран из организации, и фонд потеряет глобальный статус. Об этом заявил исполнительный директор в фонде от РФ Алексей Можин в интервью РИА Новости.
По его словам, сегодня главные акционеры МВФ являются «нашими злейшими врагами».
«Однако и они понимают, что если мы уходим, то фонд перестает быть глобальным институтом. Кроме того, вслед за Россией выйдут и другие страны», — считает Можин.
Исполнительный директор подчеркнул, что уход РФ ослабит позиции участников организации, нуждающихся в поддержке Москвы. По словам Можина, Россия — «сильный союзник», бросивший военный и экономический вызов Западу, и уход страны из МВФ ослабит позиции незападных стран.
В декабре 2022 года в Госдуму внесли законопроект о выходе РФ из соглашения о присоединении к МВФ. В июле прошлого года стало известно, что правительство России не поддержало инициативу, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru