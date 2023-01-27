Главный раввин РФ назвал унижением отсутствие России на годовщине освобождения Освенцима
Главный раввин РФ Берл Лазар назвал унижением то, что представителей из России не пригласили на 78-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом он сказал журналистам после мероприятия, приуроченного к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января.
Лазар считает, что роль России для еврейского народа в годы Великой Отечественной войны была решающей. Он отметил, что любые «политические игры» не имеют места в этот день.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). С 1941 по 1945 год там погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи. Всего за годы Второй мировой войны погибло шесть миллионов евреев.
Ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что Польша не пригласила Россию на годовщину освобождения концлагеря.
Накануне в Кремле на встрече с президентом Владимиром Путиным Берл Лазар сказал, что еврейская община не только в России, но и во всем мире готова сделать все для мирного разрешения конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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