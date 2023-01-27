Главный раввин РФ назвал унижением отсутствие России на годовщине освобождения Освенцима

Главный раввин РФ Берл Лазар назвал унижением то, что представителей из России не пригласили на 78-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом он сказал журналистам после мероприятия, приуроченного к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января.

Лазар считает, что роль России для еврейского народа в годы Великой Отечественной войны была решающей. Он отметил, что любые «политические игры» не имеют места в этот день.

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Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). С 1941 по 1945 год там погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи. Всего за годы Второй мировой войны погибло шесть миллионов евреев.

Ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что Польша не пригласила Россию на годовщину освобождения концлагеря.

Накануне в Кремле на встрече с президентом Владимиром Путиным Берл Лазар сказал, что еврейская община не только в России, но и во всем мире готова сделать все для мирного разрешения конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:Холокост
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