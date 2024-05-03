Ивлеева рассказала о поездке в Донбасс на свой день рождения
Российская блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева дала первое интервью после скандальной голой вечеринки youtube-каналу блогера Андрея Третьякова, в котором рассказала, что в марте 2024 года посетила новые территории и линию боевого соприкосновения.
Она подчеркнула, что поехала, чтобы познакомиться с регионами и их жителями. Она посетила Мариуполь, посмотрела, как восстанавливается город. Также блогер рассказала, что была на линии боевых действий. Девушка отметила, что это оставило в ней неизгладимые впечатления на всю жизнь.
Телеведущая отметила, что не хотела, чтобы поездка освещалась в СМИ и социальных сетях, так как это был для нее очень личный и интимный момент, который хотелось прожить без лишних глаз и мнений.
Ивлеева рассказала, что поменяла свои антивоенные взгляды, подчеркнув, что раньше она не осознавала всю важность событий и связь с историей. Помимо этого, она прокомментировала свою поддержку Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). Она подчеркнула, что никогда не была согласна с его политикой и взглядами, а лишь выразила оппозиционеру сочувствие после его отравления.
Ранее стало известно, что Ивлеева удалила все публикации в Instagram (платформа запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Там на нее подписано более 26 миллионов человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru