Ивлеева рассказала о поездке в Донбасс на свой день рождения

Российская блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева дала первое интервью после скандальной голой вечеринки youtube-каналу блогера Андрея Третьякова, в котором рассказала, что в марте 2024 года посетила новые территории и линию боевого соприкосновения.

Она подчеркнула, что поехала, чтобы познакомиться с регионами и их жителями. Она посетила Мариуполь, посмотрела, как восстанавливается город. Также блогер рассказала, что была на линии боевых действий. Девушка отметила, что это оставило в ней неизгладимые впечатления на всю жизнь.

Телеведущая отметила, что не хотела, чтобы поездка освещалась в СМИ и социальных сетях, так как это был для нее очень личный и интимный момент, который хотелось прожить без лишних глаз и мнений.