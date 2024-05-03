ФАС сообщила о снижении совокупной наценки на социально значимые товары
Совокупная наценка на социально значимые товары снизилась более чем втрое с 2021 года, до 6,4%. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе, передает РИА Новости.
В ведомстве указали, что некоторые федеральные сети по предложению ФАС ограничили наценки на позиции «первой цены» 25 категорий социально значимой продукции.
«Во многом это способствовало снижению совокупного уровня наценок на эти товары в 11 федеральных сетях на 15,8% (с 22,2% в августе 2021 года до 6,4% в настоящее время)», — подчеркнули в службе.
Кроме того, практику ответственного ценообразования поддержали ряд магазинов несетевой торговли и региональных ретейлеров. ФАС подчеркнула, что активно работает с сетями по вопросу цен на продовольственные товары первой необходимости. Кроме того, в 27 регионах заключили соглашения между органами власти и 10,6 тысячи хозяйствующих субъектов о стабилизации стоимости социально значимых продуктов.
Ранее ФАС напомнила производителям и ретейлерам о запрете на необоснованное повышение цен на яйца перед праздником Пасхи, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru