Минторг Турции: Анкара не снимет с Израиля санкции до прекращения огня в Газе

Он отметил, что Турция ждала прекращения огня, однако произошло лишь ухудшение гуманитарной ситуации. По словам Болата, в этой связи было принято решение перейти к новому этапу ограничений.

Ранее, в начале апреля, Минторг Турции ввел ограничения на торговлю с Израилем для 54 видов товаров. В четверг, 2 мая, министерство объявило о полном прекращении экспортно-импортных операций с Израилем, передает «Радиоточка НСН».

