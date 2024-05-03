Минторг Турции: Анкара не снимет с Израиля санкции до прекращения огня в Газе

Анкара будет соблюдать решение о торговых санкциях против Израиля до прекращения им огня в секторе Газа, а также обеспечения беспрепятственной доставки в регион гуманитарной помощи. Такое заявление сделал министр торговли Турции Омер Болат, слова которого приводит телеканал TRT Haber.

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Он отметил, что Турция ждала прекращения огня, однако произошло лишь ухудшение гуманитарной ситуации. По словам Болата, в этой связи было принято решение перейти к новому этапу ограничений.

Ранее, в начале апреля, Минторг Турции ввел ограничения на торговлю с Израилем для 54 видов товаров. В четверг, 2 мая, министерство объявило о полном прекращении экспортно-импортных операций с Израилем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ИзраильТурция

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