Минторг Турции: Анкара не снимет с Израиля санкции до прекращения огня в Газе
Анкара будет соблюдать решение о торговых санкциях против Израиля до прекращения им огня в секторе Газа, а также обеспечения беспрепятственной доставки в регион гуманитарной помощи. Такое заявление сделал министр торговли Турции Омер Болат, слова которого приводит телеканал TRT Haber.
Он отметил, что Турция ждала прекращения огня, однако произошло лишь ухудшение гуманитарной ситуации. По словам Болата, в этой связи было принято решение перейти к новому этапу ограничений.
Ранее, в начале апреля, Минторг Турции ввел ограничения на торговлю с Израилем для 54 видов товаров. В четверг, 2 мая, министерство объявило о полном прекращении экспортно-импортных операций с Израилем, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru