Найдут даже бабушку: Кикшеринги предупредили об «уголовке» за порчу самокатов
Ксения Эрдман заявила НСН, что найти вандала помогает либо IoT‑модуль, либо городские видеокамеры.
У сервисов кикшеринга нет проблем с тем, чтобы идентифицировать вандала, испортившего электросамокат, даже если это бабушка. Об этом НСН рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Серийный ненавистник самокатов, который находит брошенные самокаты и выжигает или закрашивает на них QR-коды, появился в Братеево. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Москвы». Им оказалась местная пенсионерка. Очевидцы несколько раз видели пожилую женщину около самокатов с зажигалкой и маркером возле метро «Алма-Атинская». Эрдман раскрыла, что преступницу ждет наказание.
«В зависимости от ущерба и от вида вандализма — это либо «административка», либо «уголовка». В том числе для людей пожилого возраста. Если эта бабушка будет каким‑то образом идентифицирована, она понесёт наказание в соответствии с законом, в соответствии с правилами сервиса. Их находят: помогает либо сам самокат, IoT‑модуль, либо городские видеокамеры. Проблем с тем, чтобы идентифицировать преступника, нет. Поэтому это довольно сомнительный способ борьбы и выражения собственного мнения. В случае вандализма практически все, так или иначе, идентифицируются. Компания сама максимально заинтересована в том, чтобы призвать преступника к ответственности», — рассказала она.
Ранее Эрдман заявила НСН, что электросамокатчики не хотят спешиваться на пешеходных переходах из-за менталитета, однако речь не идет о массовых нарушениях.
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