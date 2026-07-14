У сервисов кикшеринга нет проблем с тем, чтобы идентифицировать вандала, испортившего электросамокат, даже если это бабушка. Об этом НСН рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Серийный ненавистник самокатов, который находит брошенные самокаты и выжигает или закрашивает на них QR-коды, появился в Братеево. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Москвы». Им оказалась местная пенсионерка. Очевидцы несколько раз видели пожилую женщину около самокатов с зажигалкой и маркером возле метро «Алма-Атинская». Эрдман раскрыла, что преступницу ждет наказание.