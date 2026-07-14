Найдут даже бабушку: Кикшеринги предупредили об «уголовке» за порчу самокатов

Ксения Эрдман заявила НСН, что найти вандала помогает либо IoT‑модуль, либо городские видеокамеры. 

У сервисов кикшеринга нет проблем с тем, чтобы идентифицировать вандала, испортившего электросамокат, даже если это бабушка. Об этом НСН рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Серийный ненавистник самокатов, который находит брошенные самокаты и выжигает или закрашивает на них QR-коды, появился в Братеево. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Москвы». Им оказалась местная пенсионерка. Очевидцы несколько раз видели пожилую женщину около самокатов с зажигалкой и маркером возле метро «Алма-Атинская». Эрдман раскрыла, что преступницу ждет наказание.

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«В зависимости от ущерба и от вида вандализма — это либо «административка», либо «уголовка». В том числе для людей пожилого возраста. Если эта бабушка будет каким‑то образом идентифицирована, она понесёт наказание в соответствии с законом, в соответствии с правилами сервиса. Их находят: помогает либо сам самокат, IoT‑модуль, либо городские видеокамеры. Проблем с тем, чтобы идентифицировать преступника, нет. Поэтому это довольно сомнительный способ борьбы и выражения собственного мнения. В случае вандализма практически все, так или иначе, идентифицируются. Компания сама максимально заинтересована в том, чтобы призвать преступника к ответственности», рассказала она.

Ранее Эрдман заявила НСН, что электросамокатчики не хотят спешиваться на пешеходных переходах из-за менталитета, однако речь не идет о массовых нарушениях.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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