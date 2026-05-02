В преддверии майских праздников вырос спрос на алкогольную продукцию

Структура продаж алкогольной продукции изменилась: тихие вина занимают 55% рынка, игристые вина — 28% от общего объёма, а доля крепких спиртных напитков выросла с 15% до 17%.



Средний чек на спиртное увеличился на 6%, а в сегменте крепких напитков отмечен рост на 5 %. Наибольшую динамику в категории игристых вин показали шампанские вина, чему способствовал успех французских марок.



Среди крепких напитков особенно заметно вырос спрос на текилу — на 159%, и на кальвадос — на 100%.



Страны‑лидеры по популярности среди покупателей — Германия, Италия, Аргентина, Новая Зеландия и Россия.

Ранее член общественного совета Минсельхоза РФ Леонид Попович рассказал НСН, что безалкогольное вино нельзя называть вином, хотя сам по себе напиток и неплохой.

