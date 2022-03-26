В правительство направлен проект предоставления отсрочки от армии IT-специалистам

Проект постановления о предоставлении отсрочки от армии IT-специалистам, разработанный Минцифры России, находится в правительстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Максутв Шадаев.

Минцифры предложило дать отсрочку от армии заочникам IT-направлений в вузах

«Проект постановления (о предоставлении отсрочки от армии IT-специалистам - прим. НСН) уже находится в правительстве, которое определяет порядок предоставления этой отсрочки», - заявил министр на встрече с представителями IT-отрасли по подготовке третьего пакета мер поддержки индустрии.

Также он отметил, что IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет могут смогут претендовать на льготную ипотеку.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении IT-компаний от плановых проверок на три года.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ЛьготыИпотекаОтсрочка От АрмииIt-специалисты
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