В правительство направлен проект предоставления отсрочки от армии IT-специалистам

«Проект постановления (о предоставлении отсрочки от армии IT-специалистам - прим. НСН) уже находится в правительстве, которое определяет порядок предоставления этой отсрочки», - заявил министр на встрече с представителями IT-отрасли по подготовке третьего пакета мер поддержки индустрии.

Также он отметил, что IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет могут смогут претендовать на льготную ипотеку.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении IT-компаний от плановых проверок на три года.

